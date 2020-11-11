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Киевские бизнесмены вышли с протестом против карантина на выходные

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Киеве работники торговли и общепита, а также топ-менеджеры торгово-развлекательных центров устроили у здания правительства акцию протеста против введения карантина выходного дня. Правительство 11 ноября рассматривает предложение по его введению.

Закрывать экономику на выходные несколько недель подряд ранее предложил Минздрав. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это оптимальный способ ограничить распространение коронавируса, не обрушив экономику.

Инициатором протеста бизнеса стала Украинская ресторанная ассоциация. К ней присоединился Клуб торговых центров Украины. В акции участвуют и работники торговли и общепита, и около полусотни топ-менеджеров торговых сетей и ТРЦ, сообщила директор по коммуникациям компании Arricano Елена Обуховская.

Выходные дни дают 50-60% от оборота в сфере торговли и услуг, а работа в будни не сможет компенсировать потери бизнеса, написал в фейсбуке учредитель Cherry Berry Ukraine Андрей Пионтковский, выходные дни дают 50-60% от оборота в сфере торговли и услуг, а работа в будни не сможет компенсировать потери бизнеса. Он считает, что закрытие отрасли на два дня вместе с рабочим транспорте будет глупым и неэффективным решением, которое убьет "огромное количество отраслей и бизнесов".

"Как пропорционально 50% провалу уменьшить арендную плату и зарплату бэк-офиса на 50%? Для ТРЦ мы формально не работаем всего два дня из семи, даже если теряем 50% в обороте. ТРЦ и арендатор только-только помирились и нашли какие-то решения после первого локдауна. Теперь ритейл и ТРЦ опять сталкивают лбами в конфликт", - написал он.

Совладелец сети ресторанов Salateira Александр Савилов написал в фейсбуке, что часть предпринимателей считает более рациональным ввести полный локдаун, нежели частичный, поскольку это помогло бы вести переговоры с банками.

Украинская ресторанная ассоциация, ссылаясь на последние данные европейских ученых, утверждает, что только 1,5-5% случаев заболевания COVID-19 связаны с посещением заведений.

"Рестораны - не место наибольшей опасности. Рестораны готовы снова и снова придерживаться множества правил, чтобы не подвергать опасности ни гостей, ни команду. Поэтому непонятно, почему именно эта отрасль выбрана в качестве основной цели для битья и ограничения права на труд. Мы требуем от власти взвешенных решений и прозрачного диалога", говорится в заявлении.

Хроника 27 января – 11 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Киев Украина Денис Шмыгаль Минздрав Cherry Berry Ukraine Андрей Пионтковский Александр Савилов коронавирус Salateira

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