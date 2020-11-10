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Генпрокурор США поручил Минюсту проверить заявления о нарушениях во время выборов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров по всей территории страны расследовать утверждения о нарушениях на выборах президента, сообщило агентство Associated Press.

В документе Минюста, который оказался в распоряжении агентства, Барр отмечает, что расследование "может быть проведено, если есть четкие и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые, если они верны, потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате".

У штатов есть время до 8 декабря для разрешения избирательных споров, включая пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов выборов.

Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

США Уильям Барр

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