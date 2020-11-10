В Азербайджане начались народные гуляния

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В различных частях Азербайджана сейчас проходят народные гуляния.

По свидетельству очевидцев, тысячи людей вышли на улицы городов. Они скандируют лозунги "Слава азербайджанскому солдату! Карабах - Азербайджан! Слава президенту Азербайджана!".

Несмотря на то, что в Азербайджане действует комендантский час, правоохранительные органы не препятствуют гуляниям.

Ранее президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена.

"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", - сказал Алиев в ночь на вторник в ходе обращения к азербайджанскому народу. По его словам, Азербайджан достиг всех целей в ходе военной фазы конфликта.