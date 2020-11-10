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Еврокомиссия нашла нарушение норм конкуренции в практиках Amazon

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) направила уведомление о претензиях интернет-ритейлеру Amazon.com Inc., придя к заключению, что компания нарушила действующие в Евросоюзе антимонопольные нормы и нанесла ущерб конкуренции в сфере онлайн-торговли.

В ЕК считают, что Amazon систематически пользовалась данными независимых продавцов, работающих на ее онлайн-платформе, в интересах собственного розничного бизнеса, который напрямую конкурирует с независимыми продавцами.

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Нарушения, в которых регулятор обвиняет Amazon, связаны с двойной ролью компании - она является и оператором платформы розничной торговли, и продавцом собственных продуктов. ЕК пришла к заключению, что Amazon, предоставляя площадку независимым продавцам, собирает информацию об их активности и использует ее против них, например, запускает аналогичные продукты.

"Предварительные результаты проведенной ЕК проверки показывают, что очень большие объемы данных сторонних продавцов доступны сотрудникам Amazon и поступают напрямую в автоматизированные системы розничного бизнеса компании, которые аккумулируют эти данные и использует их для регулирования розничных предложений самой Amazon в ущерб интересам независимых продавцов", - говорится в заявлении ЕК.

Регулятор также открыл второе официальное расследование в отношении Amazon, в рамках которого изучит вопрос о том, действительно ли компания отдает предпочтение собственным розничным предложениям или предложениям продавцов, использующих ее логистические сервисы и услуги доставки, определяя, чей именно товар попадет в корзину покупателя.

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Еврокомиссия, как ожидается, примет решение по делу Amazon в следующем году. В случае, если ЕК сочтет Amazon виновной в нарушении антимонопольных норм ЕС, интернет-ритейлеру придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также изменить деловые практики.

Amazon может оспорить решение ЕК в европейских судах.

Акции Amazon теряют в цене 2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость взлетела на 70%.

Amazon Еврокомиссия ЕС

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