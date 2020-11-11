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Марин Ле Пен пока не намерена признавать победу Байдена на выборах

Схожей позиции придерживается и лидер итальянской правой партии Маттео Сальвини

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Председатель французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен заявила, что "абсолютно не признает" победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, сообщает в среду газета Le Figaro.

"Я в числе тех, кто не поздравляет будущего президента США, потому что я не считаю, что матч можно считать сыгранным, если еще не завершилось дополнительное время", - сказала Ле Пен.

"Если есть судебные иски, то нужно, чтобы по ним было принято решение", - пояснила она. По словам политика, она "не удивлена этому единодушию СМИ и некоторых политиков, которые спешат объявить результаты (выборов в США - ИФ), хотя, как мы знаем, имеются иски, которые в настоящее время рассматривают суды".

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Похожей позиции придерживается и лидер итальянской крайне правой партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Поздравить Байдена? Я жду официальных результатов выборов. Учитывая, что споры по результатам продолжаются, причем не в одном, а в нескольких штатах, я намерен направить поздравления победителю, когда результаты голосования станут окончательными", - сказал он на этой неделе.

Сальвини никогда не скрывал симпатии к президенту США Дональду Трампу. Перед выборами итальянский политик часто появлялся на публике в маске с протрамповской символикой.

Выборы в США

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам политик также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Президент США республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.

Хроника 09 января 2018 года – 11 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Марин Ле Пен Франция Джо Байден США Дональд Трамп Италия Маттео Сальвини

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