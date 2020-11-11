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Более 50% украинцев выступили за переговоры с РФ ради мира в Донбассе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Около 51% украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе нужно вести переговоры как с Россией, так и представителями поддерживаемых РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, такого мнения придерживаются 50,9% украинцев. А 38,9% опрошенных считают, что для достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и самопровозглашенным республикам.

Как свидетельствуют результаты исследования, 52,4% украинцев считают, что Украина в будущем одержит победу над РФ в конфликте в Донбассе, 10,5% полагают, что все будет наоборот, 34,5% затруднились ответить на такой вопрос.

56,6% респондентов предполагают, что в будущем страна достигнет мира и нормализации отношений с РФ, 30,1% считают, что у Украины в будущем будут напряженные/конфликтные отношении с Россией.

52% заявили, что для Украины наиболее важными являются независимость и целостность ее границ. 32,6% считают самым важным благополучие украинских граждан. При этом 53,3% уверены, что самое важное сейчас - развивать экономику, а 34,5% - победить в войне.

Результаты опроса, проведенного с 17 по 24 октября, были представлены в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом телефонных интервью на подконтрольной Киеву территории Украины.

ЛНР ДНР Донбасс Украина КМИС

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