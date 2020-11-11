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Больше четверти украинцев эмигрировали бы в ЕС и США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - 27,9% украинцев переехали бы на постоянное проживание в США или ЕС, если бы им сейчас без условий предоставили гражданство, а 68,7% не пошли бы на такой шаг, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Исследование показало, что при таких же условиях в любое место РФ для постоянно проживания поехали бы только 5,8% украинцев, а 91,7% не сделали бы этого. Даже при условии получения $100 тыс. подъемных в РФ согласны переехать только 10,3% опрошенных, а 85,9% не пошли бы и на такой вариант.

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Результаты опроса, проведенного с 17 по 24 октября, были представлены в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на подконтрольной правительству Украины территории. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Украина

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