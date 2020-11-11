Премьер Украины заявил о риске коллапса в больницах страны в декабре

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Свободные больничные койки на Украине закончатся к середине декабря, если сейчас не принять жестких мер по борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека. При сегодняшней ситуации 10-15 декабря, если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он заявил, что "задача - уменьшить потоки людей в метро, в маршрутных такси, на транспорте, уменьшить социальные контакты людей в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине".