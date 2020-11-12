CNN узнала об отказе Госдепа помогать Байдену общаться с мировыми лидерами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Госдепартаменте США скопились десятки посланий от мировых лидеров Джо Байдену, однако ему их не передают, поскольку администрация Дональда Трампа запретила давать ему доступ к таким документам, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, это происходит, поскольку Трамп не признает победу Байдена на президентских выборах.

Байдену удалось провести телефонные переговоры с некоторым руководителями иностранных государств, например, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель или премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Однако эти беседы состоялись не по каналам Госдепартамента и без участия официальных переводчиков. Как утверждает CNN, команде Байдена приходится решать непривычную задачу по обеспечению этих контактов.

Иностранным лидерам, чтобы связаться с Байденом, приходится просить о помощи бывших дипломатов, которые служили при администрации Барака Обамы, говорят собеседники телекомпании. Некоторые правительства чувствуют себя так, как если бы им приходилось идти по неизведанному лабиринту, рассказали CNN иностранные дипломатические источники.

Обычно Госдеп предоставляет избранному президенту все каналы связи и способствует гладкой передаче власти от уходящей команды. Однако сейчас даже госсекретарь Майк Помпео дал понять, что не признает победу Байдена, и заявил, что "переход ко второй администрации Трампа будет мягким".

Для Байдена также не проводятся традиционные ежедневные брифинги спецслужб, сообщет CNN.

По данным телекомпании, сложившаяся ситуация вызывает озабоченность, что администрации Байдена в день его вступления в должность придется наверстывать сразу слишком много.

The Washington Post со ссылкой на представителя администрации Трампа ранее сообщила, что Белый дом потребовал от руководителей федеральных агентств пока что не сотрудничать с командой Байдена по вопросам передачи власти.

Голосование на президентских выборах завершилось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты будут оглашены позднее в ноябре. По имеющимся данным ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена, сам он также считает себя победителем.

Трамп не признает поражения и обвиняет демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.