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Потери армии НКР выросли до 1339 человек

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в пятницу обновило данные о потерях, сообщив о еще 37 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1 339 военнослужащих Армии обороны Карабаха.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром объявил о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации Армении. Со своей стороны Ереван заявил о нападении Азербайджана на НКР.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Хроника 27 сентября – 13 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
НКР Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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