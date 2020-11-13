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В Баку сочли неуместными слова посла Азербайджана в РФ о сбитом Ми-24

В Баку сочли неуместными слова посла Азербайджана в РФ о сбитом Ми-24
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В администрации президента Азербайджана сочли неуместным комментарий азербайджанского посла в России Полада Бюльбюль-оглы об инциденте с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными в воздушном пространстве Армении.

Такого рода не могут нанести вред отношениям Баку и Москвы, говорится в заявлении помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Он отметил, что в связи с инцидентом 9 ноября состоялся телефонный разговор между лидерами Азербайджана и России.

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"В тот же день МИД Азербайджана выступил с соответствующим заявлением. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с инцидентом. Между генпрокурорами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор, в котором был обсужден ход следствия. Также проводится взаимный обмен информацией в связи с ходом следствия", - отметил он.

Гаджиев добавил, что считает некорректными комментарии азербайджанского посла в РФ по статусу Нагорного Карабаха. "Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым", - заявил помощник азербайджанского лидера.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом, в частности, заявил, что "на войне как на войне, всякое может быть".

9 ноября азербайджанские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса в воздушном пространстве Армении российский ударный вертолет Ми-24. Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

В МИД Азербайджана заявили, что российский Ми-24 был сбит азербайджанскими военными случайно. В Баку сообщили о готовности наказать виновных и выплатить компенсации.

Хроника 27 сентября – 13 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Полад Бюльбюль-оглы Азербайджан Хикмет Гаджиев Ми-24 Армения Нагорный Карабах

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