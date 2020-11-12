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МИД РФ не понравились слова посла Азербайджана "на войне как на войне" о сбитом Ми-24

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве считают "большой ошибкой" заявление посла Азербайджана по сбитому российскому вертолету, настаивают на его скорейшем расследовании и наказании виновных, заявили журналистам в четверг в МИД России.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом, в частности, заявил, что "на войне как на войне, всякое может быть".

"Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва ожидает "скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных".

"Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом", - заявили в МИД России.

Российский ударный вертолет Ми-24 был сбит в минувший понедельник в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

Инцидент произошел 9 ноября около 18:30 (17:30 по Москве). Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ

В МИД Азербайджана заявляли, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - отметили в МИД. Азербайджанская сторона заявила, что готова выплатить соответствующую компенсацию.

МИД РФ Азербайджан Ми-24

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