Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 300 905 человек, сообщил в ночь на субботу американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире за все время распространения инфекции по состоянию на 05:00 выявлено 53 268 13 случаев заражения, излечились более 34 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 достиг 167,9 на 1 млн населения планеты.