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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:02Заразились
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ВОЗ допустила ужесточение COVID-мер при росте случаев заболевания

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Более жесткие ограничительные меры в зависимости от условий на местах могут потребоваться, если число заболевших коронавирусом продолжит увеличиваться, заявила "Интерфаксу" в субботу представитель ВОЗ в РФ доктор Мелита Вуйнович.

"Все основные меры общественного здравоохранения и социальные меры должны быть продолжены, в том числе тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином соответственно, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости", - сказала она.

Пандемия коронавируса

Представитель ВОЗ отметила, что "если количество случаев снова ускорится, могут потребоваться более жесткие ограничительные меры, адаптированные к местным условиям".

Как подчеркнула Вуйнович, "цель состоит в том, чтобы держать распространение под контролем, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу".

Представитель ВОЗ также отметила, что Россия предоставляет важные знания и опыт по этому и другим заболеваниям и мерам организации системы здравоохранения и предоставления медицинских услуг. По ее словам, этот опыт способствует лучшему пониманию пандемии и обновлению наших общих рекомендаций.

Ранее американский университет Джонса Хопкинса сообщал, что с начала пандемии COVID-19 число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 300 905 человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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ВОЗ Мелита Вуйнович Коронавирус

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