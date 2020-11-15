Российские военные транспортники совершили еще семь рейсов в Армению

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере, еще семь тяжелых военно-транспортных самолетов ВКС РФ совершили очередную переброску российских миротворцев и техники в Армению, следует из данных сайта Flightradar24.

В частности, с вечера 14 ноября до средины дня в воскресенье, 14 ноября, рейсы выполняли пять тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 и два Ан-124 "Руслан".

Все самолеты, взлетавшие из Ульяновска, а также один Ил-76 из Минеральных Вод, следовали через воздушное пространство Азербайджана на аэродром Эребуни в Ереване. После разгрузки самолеты возвращались в Россию.

С пятницы, 13 ноября, на субботу. 14 ноября, по меньшей мере, девять рейсов тяжелых военно-транспортных самолетов ВКС РФ.