Что случилось этой ночью: вторник, 17 ноября

Выступление президента Армении, цена американской вакцины от COVID, туманное будущее Роспечати и Россвязи

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Армении Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в Армении. Гуманитарная катастрофа, по словам президента, произошла из-за потока беженцев на фоне пандемии коронавируса. Саркисян заявил о необходимости провести в стране внеочередные парламентские выборы, а до тех пор передать управление правительству национального согласия.

- Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Артиста госпитализируют из-за резкого ухудшения здоровья и пониженного давления. Ему придется провести несколько дней в стационаре.

- Вакцина Moderna будет дорогой и изначально поставляемой только в США. Летом Moderna нацеливалась на цену в размере $37 за дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20).

- В ходе реформы госаппарата могут упразднить несколько агентств. Под вопросом, в частности, остается будущее Роспечати и Россвязи.