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Почти половина избирателей считает, что Трамп должен признать поражение

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - 46% избирателей заявляют, что президент США Дональд Трамп должен немедленно признать свое поражение на выборах 2020 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Politico и компанией Morning Consult.

При этом, согласно опросу, 32% респондентов считают, что действующий президент должен уступить только в том случае, если "в конечном итоге, не сможет доказать" свои заявления о мошенничестве в ходе выборов.

За эту позицию высказались 21% из числа демократов, 34% – из независимых респондентов и 45% – из республиканцев.

Между тем, 12% от общего числа опрошенных заявляют, что Трамп не должен уступать Байдену "несмотря ни на что". Среди респондентов, поддерживающих это мнение, 3% – демократы, 8% – независимые респонденты и 27% – республиканцы.

Опрос был проведен с 13 по 16 ноября. Участие в нем приняли почти 2 тыс. респондентов. Погрешность составляет не более двух процентных пунктов, отмечают в газете.

США Дональд Трамп

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