Почти три четверти американцев заявили о победе Байдена на выборах

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Большинство американцев (73%) считают Джо Байдена победителем президентских выборов, в то время как действующего главу государства Дональда Трампа - лишь 5%, следует из результатов опроса Reuters-Ipsos, которые приводит американское издание The Hill.

Более половины (55%) полагают, что выборы прошли законно и четко, однако этот показатель на семь процентных пунктов ниже уровня 2016 года, когда в США проходили прошлые президентские выборы.

Между тем, более половины опрошенных республиканцев (52%) считают, что выборы справедливо выиграл Трамп, при этом 68% выразили обеспокоенность в связи с фальсификациями при подсчете голосов в пользу Байдена.

Тем не менее, почти треть республиканцев (29%) заявили о том, что победа на выборах президента досталась Байдену. Однако при этом они отмечают, что существует много вопросов относительно того, как Байден добился этой победы.

Опрос Reuters-Ipsos проводился в период 13-17 ноября по всем Соединенным Штатам, в нем приняли участие 1346 человек, среди которых 598 демократов и 496 республиканцев. Степень погрешности составляет пять процентных пунктов.