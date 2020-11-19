Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

Почти три четверти американцев заявили о победе Байдена на выборах

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Большинство американцев (73%) считают Джо Байдена победителем президентских выборов, в то время как действующего главу государства Дональда Трампа - лишь 5%, следует из результатов опроса Reuters-Ipsos, которые приводит американское издание The Hill.

Более половины (55%) полагают, что выборы прошли законно и четко, однако этот показатель на семь процентных пунктов ниже уровня 2016 года, когда в США проходили прошлые президентские выборы.

Между тем, более половины опрошенных республиканцев (52%) считают, что выборы справедливо выиграл Трамп, при этом 68% выразили обеспокоенность в связи с фальсификациями при подсчете голосов в пользу Байдена.

Тем не менее, почти треть республиканцев (29%) заявили о том, что победа на выборах президента досталась Байдену. Однако при этом они отмечают, что существует много вопросов относительно того, как Байден добился этой победы.

Опрос Reuters-Ipsos проводился в период 13-17 ноября по всем Соединенным Штатам, в нем приняли участие 1346 человек, среди которых 598 демократов и 496 республиканцев. Степень погрешности составляет пять процентных пунктов.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

12
США Джо Байден Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

На Украине за сутки зафиксировали рекордные 13 357 случаев COVID-19

Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после остановки 8 ноября

Что случилось этой ночью: четверг, 19 ноября

Великобритания дополнительно выделит на оборону почти $22 млрд

Великобритания дополнительно выделит на оборону почти $22 млрд
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Бывший "зеленый берет" признался в сговоре с российской разведкой

Выборы в США - 2020

Трамп процитировал NYT в новом заявлении о своей победе на выборах

В СВР заявили, что США провоцируют Армению и Азербайджан на срыв мира в Карабахе

В СВР заявили, что США провоцируют Армению и Азербайджан на срыв мира в Карабахе
Пандемия коронавируса

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

В Берлине водометом стали разгонять протестующих против COVID-мер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');