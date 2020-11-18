В Берлине водометом стали разгонять протестующих против COVID-мер
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Берлина впервые за много лет применила водомет для того, чтобы разогнать демонстрацию против общественных ограничений из-за пандемии коронавируса.
В настоящее время у Бранденбургских ворот в центре города, по данным полиции, находится до 10 тысяч демонстрантов, большинство из них без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они не реагируют.
Berlin‼️👍👍 pic.twitter.com/fIEfsPltRm— Rosel (@RoselS19) November 18, 2020
Безопасность в центре города обеспечивают 2,2 тыс. полицейских. В бундестаге, который находится неподалеку, в настоящее время проходят слушания по вопросу изменения закона об инфекционной защите.