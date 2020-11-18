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В Берлине водометом стали разгонять протестующих против COVID-мер

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Берлина впервые за много лет применила водомет для того, чтобы разогнать демонстрацию против общественных ограничений из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время у Бранденбургских ворот в центре города, по данным полиции, находится до 10 тысяч демонстрантов, большинство из них без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они не реагируют.

Безопасность в центре города обеспечивают 2,2 тыс. полицейских. В бундестаге, который находится неподалеку, в настоящее время проходят слушания по вопросу изменения закона об инфекционной защите.

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