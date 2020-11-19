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Новая книга Обамы установила рекорд продаж

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Новая книга экс-президента США Барака Обамы "Земля обетованная" может стать бестселлером среди всех президентских мемуаров в современной истории, за сутки продано уже около 890 тыс. экземпляров, сообщает в четверг британское издание The Guardian.

"Мы впечатлены продажами за первый день", - сказал Дэвид Дрейк, издатель в издательском доме Penguin Random House. "Они отражают всеобщее волнение читателей по поводу долгожданной и необычно написанной книги Барака Обамы", - добавил он.

По словам Дрейка, продажи первого дня установили рекорд для Penguin Random House. Они включают предзаказы, электронные и аудиоверсии книги.

К полудню среды, 18 ноября, "Земля обетованная" заняла первую строчку по продажам на интернет-сервисах Amazon.com и Barnes & Noble.com. Исполнительный директор Barnes & Noble Джеймс Донт сообщил, что продажи книги за день составили более 50 тыс. Он ожидает, что в течение 10 дней этот показатель достигнет 500 тыс.

Книга-рекордсмен

Единственная книга, которая ранее приблизилась к похожим показателям, были мемуары "Becoming. Моя история" Мишель Обамы, супруги экс-президента США, изданные в 2018 году. Тогда за первый день продали 725 тыс. копий в Северной Америке. К маю 2019 года продажи составляли уже более 10 млн копий.

"Земля обетованная" обгоняет по популярности книгу Билла Клинтона "Моя жизнь", продажи которой за первые сутки составили 400 тыс. копий, и мемуары Джорджа Буша "Точка принятия решения" (за первый день продаж читатели приобрели около 200 тыс. экземпляров книги).

Мемуары Обамы объемом почти 770 страниц были изданы спустя две недели после дня президентских выборов в США. The Guardian отмечает, что сам Обама не намеревался издать книгу в период, близкий к президентским выборам.

В предисловии, датированным 20 августа 2020 года, бывший президент США пишет, что "книга продолжала расти в размере и масштабах" по мере того, как он находил больше необходимых слов. По его словам, он работал в условиях, "которые он не предвидел целиком и полностью", то есть в пандемию коронавируса COVID-19 и период протестов движения Black Lives Matter. Он отметил, что "самым тревожным" является то, как демократия страны "балансирует на грани кризиса".

Обама уже написал две книги - "Мечты моего отца" и "Дерзость надежды". Обе имели миллионные продажи.

Барак Обама США Земля обетованная Дэвид Дрейк

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