В ЕС сообщили о приостановке переговоров по Brexit из-за COVID-19

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил о приостановке переговоров между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

"Мы приняли решение приостановить переговоры на непродолжительное время", - написал Барнье в твиттере в четверг. Он указал, что "один из участников переговоров в моей команде сдал положительный тест на COVID-19".

Главный британский переговорщик Дэвид Фрост в свою очередь отметил в твиттере, что "здоровье наших команд - на первом месте".

Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.