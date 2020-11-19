Дети и беременные участвуют в пострегистрационных исследованиях "ЭпиВакКороны"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Беременные женщины и дети пока не смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор", но для них также разрабатываются средства защиты от COVID-19.

"О детях и беременных женщинах мы на сегодняшний день пока не говорим. Но мы, безусловно, разрабатываем средства защиты и для них", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале "Россия-1".

Она сообщила, что в начавшихся исследованиях вакцины "ЭпиВакКорона" "могут принимать участие люди старшей возрастной группы и люди с особенностями здоровья".

16 ноября научный центр "Вектор" Роспотребнадзора приступил к пострегистрационным исследованиям второй российской вакцины от коронавируса. В исследованиях принимают участие 150 добровольцев старше 65 лет.

18 ноября "Вектор" получил разрешение на проведение пострегистрационных исследованиях на возрастной группе 18+, в которых смогут принять участие 3 тыс. добровольцев.