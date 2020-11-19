Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

Дети и беременные участвуют в пострегистрационных исследованиях "ЭпиВакКороны"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Беременные женщины и дети пока не смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор", но для них также разрабатываются средства защиты от COVID-19.

"О детях и беременных женщинах мы на сегодняшний день пока не говорим. Но мы, безусловно, разрабатываем средства защиты и для них", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале "Россия-1".

Она сообщила, что в начавшихся исследованиях вакцины "ЭпиВакКорона" "могут принимать участие люди старшей возрастной группы и люди с особенностями здоровья".

16 ноября научный центр "Вектор" Роспотребнадзора приступил к пострегистрационным исследованиям второй российской вакцины от коронавируса. В исследованиях принимают участие 150 добровольцев старше 65 лет.

18 ноября "Вектор" получил разрешение на проведение пострегистрационных исследованиях на возрастной группе 18+, в которых смогут принять участие 3 тыс. добровольцев.

Анна Попова Роспотребнадзор Вектор коронавирус

Новости по теме

Новости

Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах

Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах

В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха
Пандемия коронавируса

Меркель снова предупредила соотечественников о трудной зиме

Пандемия коронавируса

Коронавирус продолжил стремительно распространяться в странах Азии

Экономический кризис

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц

Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций по Белоруссии

Пандемия коронавируса

Оксфордская вакцина от COVID-19 показала хорошие результаты у пожилых

В Минске заявили о попытках разжечь в Белоруссии религиозную рознь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');