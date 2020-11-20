Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

Байден объявит имя госсекретаря США уже на следующей неделе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, планирует сделать первое из ключевых назначений в свой кабинет министров на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Байден может объявить о своем выборе на пост госсекретаря уже на следующей неделе, а также назвать имя еще одного члена кабинета министров.

Понедельник и вторник рассматриваются как предварительные дни для первых представлений сотрудников кабинета Байдена, сказал собеседник телеканала.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии сообщил, что определился с кандидатурой на пост министра финансов.

Отмечается, что Лаэль Брейнард, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, рассматривается как главный претендент на этот пост.

Между тем три чиновника, осведомленных о планах Байдена, отказались сообщить телеканалу является ли Брейнард окончательным решением. По их словам, Байден раскроет имя нового главы Минфина сразу после Дня благодарения.

Собеседники телеканала сообщили, что сроки принятия решений по кабинету министров были ускорены после нежелания действующего президента Дональда Трампа признать результаты выборов.

"Есть желание донести, что мы управляем и работаем", - сказал чиновник, близкий к Байдену.

США

Новости

Байден назвал поведение Трампа безответственным

Байден назвал поведение Трампа безответственным

Глава ЕК объяснила свою позицию по российской вакцине Sputnik V

Адвокат Трампа назвал необъективным освещение споров вокруг выборов

Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах

Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах

В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха
Пандемия коронавируса

Меркель снова предупредила соотечественников о трудной зиме

Пандемия коронавируса

Коронавирус продолжил стремительно распространяться в странах Азии

Экономический кризис

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');