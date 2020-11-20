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Генерал США связал победу над ИГ с решением проблемы беженцев

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Окончательно победить группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не получится, если не урегулировать проблему с тысячами беженцев в Ираке и Сирии, заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи.

По его словам, сегодня во многих районах Сирии и Ирака "идет систематическая идеологическая обработка (террористами - ИФ) перемещенных лиц и жителей лагерей беженцев, кто оказался заложником идеологии ИГ; и это вызывающее беспокойство развитие событий, с возможным влиянием на будущие поколения". Слова генерала из его выступления на Национальном совете по американо-арабским отношениям цитирует агентство Associated Press.

Он объяснил, что проблему нужно решать совместными усилиями дипломатов, служб безопасности и гуманитарных организаций.

"До тех пор, пока международное сообщество не найдет способ вернуть домой, интегрировать в местное общество, поддержать местные усилия по примирению с этими людьми... мы лишь отодвигаем от себя стратегическую проблему на 10 лет, когда эти дети (беженцы - ИФ) вырастут радикалами. Если мы не займемся этим сейчас, мы в самом деле не сможем победить ИГ", - пояснил генерал.

В то же время, подчеркнул он, ИГ не оставила планы возродить территориальный "халифат" и атаковать страны Запада.

Однако, по словам генерала, в краткосрочной перспективе ИГ не представляет серьезной опасности для США. Он отметил, что "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и аналогичные группы боевиков понесли серьезные потери, но полностью не ликвидированы. Маккензи добавил, что давление на эти группы со стороны США и других сил сократили их возможности переводить денежные средства, строить планы и перемещать боевиков для совершения атак за пределами Сирии и Ирака.

AP напоминает, что президент США Дональд Трамп добивался полного вывода американских войск из Сирии, хотя несколько сотен военнослужащих продолжают работать там с местными силами для закрепления побед над ИГ. Также США располагают 3-тысячным контингентом в Ираке.

Ранее сообщалось, что Пентагон по распоряжению Трампа готовится вывести несколько тысяч военных из Афганистана и Ирака до 20 января 2021 года - дня инаугурации нового президента США, и в Ираке при этом должны остаться 2,5 тыс. военнослужащих.

Фрэнк Маккензи США Ирак Сирия ИГ

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