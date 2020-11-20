Эксперты предположили, что Франция миновала пик второй волны COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Франция, по всей видимости, смогла пройти через пик второй волны эпидемии коронавируса COVID-19, заявили в пятницу в мониторинговом агентстве Sante Publique France при французском Минздраве.

"Хотя показатели все еще держатся на высоких уровнях, они заставляют предположить, что пик второй волны - позади", - цитируют заявление агентства французские СМИ.

В Sante Publique France отметили, что благодаря комендантскому часу и режимам изоляции, вводившимся во Франции, прирост случаев COVID-19 упал на 40% за неделю, госпитализаций - на 13%, а число лиц в палатах интенсивной терапии - на 9%. При этом количество летальных исходов среди инфицированных стабилизировалось - 3 756 за эту неделю по сравнению с 3 817 неделей раньше.

В агентстве также подчеркнули, что во французских городах, где ввели ограничения раньше, теперь наблюдается более значительное сокращение численности госпитализированных. В Sante Publique France отметили, что ограничительные меры напрямую влияют на статистику заболеваемости, но изоляция начинает приносить эффект лишь примерно через 10 дней после ее объявления.

В то же время в агентстве заявили, что, несмотря на положительные изменения в ситуации, меры безопасности ослаблять нельзя.

В свою очередь в пятницу министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари предупредил, что еще слишком рано говорить, разрешат ли власти с учетом эпидемиологической обстановки путешествовать населению на Рождество.

СМИ напоминают, что правительство ввело комендантский час в Париже и ряде других городов 17 октября, неделей позже другие города последовали этому примеру. 30 октября по всей территории страны был объявлен режим изоляции, однако менее суровый, нежели весной этого года, указывают СМИ.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 2,08 млн случаев заражения коронавирусом. Более 47,1 тыс. инфицированных скончались, поправились 147 569 человек. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19 и седьмое по числу летальных исходов.