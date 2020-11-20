Супруга экс-президента Армении Саргсяна умерла от коронавируса

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян скончалась в пятницу после перенесенного COVID-19, сообщают армянские СМИ.

Ранее стало известно, что супруга экс-президента в тяжелом состоянии была переправлена в одну из зарубежных клиник.

Офис экс-президента Армении на своей странице в фейсбуке подтвердил смерть Риты Саргсян на 58-ом году жизни.

Серж Саргсян покинул пост в 2018 году. После завершения президентского срока он был назначен премьером, что вызвало массовые протесты во главе с Николом Пашиняном. На этом фоне Саргсян подал в отставку.