Россия передала Армении образцы вакцины от коронавируса

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко передал своему коллеге из Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"Привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать", - сказал Мурашко, передавая вакцины министру здравоохранения Армении в субботу.

Он также заявил, что российские врачи готовы помогать армянским "практически и консультационно".

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа.

В России в настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины "Спутник V" на 40 тыс. добровольцев, из них половина уже вакцинированы. Промежуточные данные показали эффективность вакцины на уровне 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в группе плацебо и в группе, получившей вакцину).

Также в РФ идет вакцинация групп риска - врачей, учителей. В настоящее время вакцинировано около 10 тысяч человек из этой группы.