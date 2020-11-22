Помпео остался доволен переговорами между Кабулом и талибами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Афганские власти и движение "Талибан" (запрещено в РФ) добились прогресса на переговорах и не должны останавливаться на достигнутом, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я приветствую работу обеих сторон, так как они продолжили переговоры и добились прогресса. Призываю активно продолжать дискуссии по политическому урегулированию и полному и бессрочному прекращению огня", - написал он в своем твиттере.

Met with both Taliban and Islamic Republic of Afghanistan"s negotiating teams in Doha. I commend both sides for continuing to negotiate and for the progress they have made. I encourage expedited discussions on a political roadmap and a permanent and comprehensive ceasefire. pic.twitter.com/3UhZoGFZoX — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 21, 2020

Помпео подтвердил, что во время визита в Доху в субботу провел встречу как с переговорщиками-талибами, так и с представителями Кабула.

В Катаре талибы и представители афганского руководства проводят переговоры, цель которых - урегулировать многолетний вооруженный конфликт.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.