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Помпео остался доволен переговорами между Кабулом и талибами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Афганские власти и движение "Талибан" (запрещено в РФ) добились прогресса на переговорах и не должны останавливаться на достигнутом, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я приветствую работу обеих сторон, так как они продолжили переговоры и добились прогресса. Призываю активно продолжать дискуссии по политическому урегулированию и полному и бессрочному прекращению огня", - написал он в своем твиттере.

Помпео подтвердил, что во время визита в Доху в субботу провел встречу как с переговорщиками-талибами, так и с представителями Кабула.

В Катаре талибы и представители афганского руководства проводят переговоры, цель которых - урегулировать многолетний вооруженный конфликт.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

Афганистан Талибан Майк Помпео

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