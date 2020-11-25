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В ФРГ продлили частичный "локдаун" до 20 декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти федеральных земель Германии в консультациях с канцлером Ангелой Меркель приняли решение продлить и ужесточить меры общественных ограничений, принятые для подавления пандемии коронавируса, сообщила канцлер в среду по итогам совещания.

"Меры от 28 октября будут продлены вначале до 20 декабря, мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

По ее словам, ограничения в ноябре привели к тому, что рост случаев заражения вирусом снизился, кривая стала более плавной, но "довольствоваться этим результатом нельзя", поскольку отделения интенсивной терапии в больницах переполнены и врачи перегружены работой.

С начала ноября в Германии закрыты бары и рестораны, музеи и театры, спортзалы и бассейны, гостиницы работают только для тех, кто путешествует по работе.

Германия

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