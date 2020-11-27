Русский язык останется в Киргизии официальным
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Конституционное совещание Киргизии не рассматривает вопрос лишения русского языка в стране статуса официального, сообщил член совещания Урмат Аманалиев на брифинге.
"Был вопрос убрать норму в конституции, которая предусматривает статус официального русского языка, но мы не стали рассматривать данный вопрос. В рассматриваемом проекте конституции предусмотрен русский язык в качестве официального", - сказал Аманалиев.
Другой член Конституционного совещания Нурлан Шерипов сообщил, что основные тезисы новой конституции остались. Включая статью 15, в новой редакции которой отмечено, государственным языком является киргизский язык, а русский - официальным.
Накануне член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев на заседании предложил лишить русский язык в Киргизии статуса официального.
"Может, будет звучать радикально, но я предлагаю оставить в конституции государственным языком только киргизский язык. По другим языкам необходимо принять отдельные законы. Молодежь перестала разговаривать на киргизском, потому что в нем нет потребности, такого не должно быть", - заявил Торалиев.
Согласно конституции страны, государственным языком является киргизский язык, в качестве официального используется русский язык.
17 ноября депутаты парламента Киргизии вынесли на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума по новой конституции страны. Проведение референдума предлагается совместить с досрочными выборами президента Киргизии, которые назначены на 10 января.
Проект новой конституции Киргизии предусматривает руководство исполнительной властью президентом республики, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.
20 ноября исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания, в состав которого вошли 89 человек из числа депутатов парламента, бывших и действующих чиновников, представителей научного сообщества и общественных деятелей.
По итогам обсуждения в Конституционном совещании в парламент Киргизии будут внесены предложения по проекту закона "О конституции Кыргызской Республики".