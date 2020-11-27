Бишкек счел важным официальный статус русского языка для Киргизии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов призвал прекратить политические игры вокруг языкового вопроса, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"В Киргизии недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса. Языковой фактор надо рассматривать, как фактор стабильности и межнационального согласия в обществе", - заявил Мамытов.

По его словам, русский язык для киргизстанцев является очень близким. "Русский язык сыграл важную роль в социально-экономическом и культурном развитии нашего горного края. Исторически сложилось так, что русский язык сыграл огромную прогрессивную роль в формировании киргизской культуры и системы просвещения", - сказал Мамытов.

Врио президента считает, что в рамках Евразийского экономического союза возрастает роль русского языка. "Основные потоки трудовой миграции из Киргизии в Россию идут из регионов страны. Это одна из причин, почему киргизстанцы хотят изучать официальный язык. Киргизия и Россия были и всегда будут друзьями. Исторический путь наших стран во многом похож", - отметил политик.

"Сегодня в рамках ЕАЭС потребность в знании русского языка возрастает, учитывая, что именно русский язык является главным средством коммуникации в рамках евразийского объединения. Уверен, что официальный язык станет хорошей основой на пути дальнейшего взаимодействия между нашими странами. Поэтому я приветствую решение членов конституционного совещания об утверждении киргизского языка государственным, а русского - официальным", - подчеркнул врио президента.

"Наша главная задача - построение эффективной языковой политики, обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления единства народа Киргизии при сохранении языков всех этносов, проживающих в стране, формирование нового многоязычного поколения киргизстанцев, свободно владеющих родным, государственным, официальным, а также другими языками", - добавил Мамытов.

Инициатива о лишении русского статуса официального языка в Киргизии

Накануне, 26 ноября, член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев на заседании предложил лишить русский язык в Киргизии статуса официального.

"Может, будет звучать радикально, но я предлагаю оставить в Конституции государственным языком только киргизский язык. По другим языкам необходимо принять отдельные законы. Молодежь перестала разговаривать на киргизском, потому что в нем нет потребности, такого не должно быть", - заявил Торалиев.

Согласно Конституции страны, государственным языком является киргизский, в качестве официального используется русский.

Конституционное совещание в Киргизии не стало рассматривать вопрос о лишении русского языка статуса официального