Турция осудила убийство иранского физика Фахризаде

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Турция осудила убийство в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и потребовала найти и привлечь к ответственности виновных в преступлении, заявил МИД страны.

"Мы осуждаем это ужасное убийство и выражаем соболезнования правительству Ирана и близким убитого", - говорится в распространенном заявлении МИД Турции.

В нем отмечается, что все виновные в убийстве должны быть установлены и привлечены к ответственности.

МИД также призвал "все стороны действовать в соответствии со здравым смыслом и сдержанностью" во имя поддержания мира и спокойствия в регионе, подчеркнув, что Турция выступает против всех видов терроризма.

В пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Обстоятельства убийства ученого дают повод полагать, что в нем замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - написал Зариф в твиттере, призвав международное сообщество осудить этот акт терроризма.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал отомстить за убийство.