Трамп усомнился, что его иски о выборах дойдут до Верховного суда

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что у его команды могут возникнуть серьезные трудности при подаче в Верховный суд исков против нарушений при проведении выборов главы государства.

"Проблема состоит в том, что в Верховный суд тяжело пробиться", - сказал он в интервью Fox news.

Он отметил, что у него есть лучшие юристы для ведения дел с этой судебной инстанцией, однако "наши дела трудно довести до Верховного суда".

Трамп заявил, что сотни человек в ходе выборов, в том числе в Пенсильвании, сообщали о мошенничестве. Президент США отметил, что эти случаи задокументированы и у его штаба есть доказательства фальсификаций на выборах, но судья "может просто сказать: "они не предъявили нам доказательств".

Характеризуя организацию выборов, Трамп вновь заявил "о величайшем обмане в истории страны с точки зрения избирательного процесса".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Сам Байден в обращении к нации так же объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.