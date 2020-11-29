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Правозащитники сообщили о 340 задержанных на протестах в Белоруссии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 300 человек.

В списке "Весны" сейчас 340 фамилий. Он продолжает дополняться.

Ранее правозащитники сообщали о 218 задержанных.

Минская милиция сообщала о 250 подтвержденных задержаниях.

По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном, Коробчицах (Гродненская область), Смолевичах. Некоторых протестующих уже отпустили.

В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.

В списках "Весны" есть также журналисты: в Бресте были задержаны корреспондент "Брестской газеты" и портала tut.by Станислав Коршунов и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец. Позже их отпустили.

Также в Минске задержана журналист еженедельной газеты "Новы час" Яна Трусило.

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белоруссия Минск

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