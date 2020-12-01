Жительница Стокгольма 28 лет удерживала сына в изоляции

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Стокгольме 70-летнюю женщину задержали по подозрению в незаконном лишении свободы и причинении вреда здоровью ее 41-летнему сыну. Мужчину, испуганного и в тяжелом состоянии, случайно обнаружила в доме родственница, пишет Expressen.

Эта родственница утверждает, что хозяйка дома держала сына взаперти с того момента, как ему было 12 лет. Она забрала его из школы и фактически лишила общения с другими людьми. Она считает, что сыну мать лгала, утверждая, что она одна способна защитить его и помочь ему, а окружающий мир для него опасен. Собеседница издания говорила, что еще много лет назад подозревала, что юношу сводят с ума, пыталась бить тревогу, но ее никто не воспринимал всерьез.

70-летняя хозяйка дома попала в больницу. Родственница зашла в ее дом в воскресенье вечером, чтобы посмотреть, что там происходит. По ее словам, помещения были все замусорены. В темном углу сидел 41-летний сын хозяйки, испугавшийся и света, и посторонних.

Оказалось, что у него нет зубов, ноги покрыты язвами, он едва может стоять и с трудом способен понимать речь. Его госпитализировали и на следующий день прооперировали, пишет газета.

Полиция начала расследование.