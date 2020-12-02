Пожилую шведку арестовали за то, что она на 30 лет заточила сына дома

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Шведская полиция арестовала пожилую женщину, в квартире которой в пригороде Стокгольма нашли ее сына. Она держала его в заточении почти 30 лет, сейчас мужчина госпитализирован.

Как сообщает "Би-би-си", 70-летняя шведка не признала вину, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

По информации телерадиокомпании, пленника нашла его сестра. Она пошла в квартиру матери, узнав, что та находится в больнице. Сама женщина уехала, когда была еще подростком и с тех пор не видела брата. Она заявляет, что пыталась привлечь внимание соцслужб, когда мальчик перестал ходить в школу в возрасте 11 или 12 лет.

Женщина зашла в незапертую квартиру, где, по ее словам, было темно, стоял затхлый запах, комнаты были завалены мусором и старыми вещами. Она услышала шум на кухне, зашла и увидела в углу мужчину, у которого отсутствовали зубы, а ноги которого были покрыты ранами. По ее словам, пленник узнал сестру и даже назвал по имени.

В прокуратуре Стокгольма сообщили, что мужчине требуется операция. Какая именно, не уточнятся. Там подтвердили, что пока официальная версия состоит в том, что пострадавший был пленником собственной матери. Сколько времени он провел в заточении, официальные лица не сообщают.

По данным шведских СМИ, ссылающихся на сестру, предполагаемая преступница много лет назад потеряла ребенка. Когда у нее родился мальчик, она дала ему имя погибшего младенца и, мечтая вернуть умершего сына, окружила младшего ребенка чрезмерной заботой.