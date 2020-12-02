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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
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Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 1,5 млн человек

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 63 827 378 на 8:00 среды по московскому времени, увеличившись за сутки на 598 023, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 499 947 против 1 млн 467 673 на утро вторника. Выздоровели более 40,9 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 715 635 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 174 951) и 270 532 летальных исхода (рост на 2 509), излечились более 5,2 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 36 604 человека. Всего зафиксировано 9 499 413 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 501 до 138 122, поправились почти 9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрировано 6 386 787 заболевших, что на 50 909 больше, чем сутками ранее. Умерли 173 тыс. 817 больных (рост - 697), вылечились 5,7 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 190,7. В США на 1 млн жителей скончался 835 человек, в Индии - 100, в Бразилии - 816.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 02 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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