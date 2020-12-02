Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зарегистрирован в Эстонии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки выявлено 3 323 новых случая коронавируса.

В Эстонии установлен новый антирекорд по суточному приросту коронавируса - за последние 24 часа зафиксировано 524 случая заражения, сообщил в среду департамент здоровья республики. Еще один заболевший коронавирусом скончался. Общее число зараженных COVID-19 достигло 13 019, общее число жертв коронавируса выросло до 122.

До этого наибольший показатель заболеваемости в Эстонии был зарегистрирован 26 ноября - 415 инфицированных с COVID-19. В процентном отношении это также наивысший показатель - в среду 8,1% тестов показали положительный результат, до этого было 5-6% в сутки. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составила 355,09 случаев на 100 тыс. человек.

В Литве за сутки зарегистрировано 2 109 новых случаев коронавируса, еще 28 зараженных скончались, сообщает агентство BNS со ссылкой на департамент статистики республики. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 64 621. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 547, 282 больных умерли по иным причинам.

Накануне, 1 декабря, в Литве было выявлено почти вдвое меньше новых случаев COVID-19 - 1 187. На неделе правительство Литвы рассмотрит дополнительные ограничения, которые помогут остановить вирус, сообщил врио главы Минздрава республики Аурелиюс Верига. Его цитирует новостной портал Delfi.ru.

В Латвии за сутки подтверждено 690 новых случаев COVID-19, еще четыре зараженных скончались, сообщает BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 18 377 человек, общее число жертв пандемии достигло 224. Накануне в республике было зарегистрировано 612 случаев заражения.

COVID-19 выявлен у 132 из 206 клиентов филиала "Елгава" Государственного центра социального ухода "Земгале" и 26 работников, сообщил специалист по общественным отношениям министерства благосостояния Латвии Эгил Зариньш, на которого ссылается BNS.

Накануне правительство Латвии ввело новые ограничения в связи с COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продлен до 11 января 2021 года, сообщается на Delfi.ru. До 11 января запрещена работа всех учреждений культуры, выставок и ярмарок. Не допускаются также частные мероприятия.

С 3 декабря маски придется носить во всех помещениях, кроме дома. Учеников 5-6-х классов отправят на удаленное обучение с 7 декабря. Студентов переведут на "удаленку". С 5 декабря по выходным дням смогут работать только магазины с товарами первой необходимости и аптеки. В выходные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет.