Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зарегистрирован в Эстонии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки выявлено 3 323 новых случая коронавируса.

В Эстонии установлен новый антирекорд по суточному приросту коронавируса - за последние 24 часа зафиксировано 524 случая заражения, сообщил в среду департамент здоровья республики. Еще один заболевший коронавирусом скончался. Общее число зараженных COVID-19 достигло 13 019, общее число жертв коронавируса выросло до 122.

До этого наибольший показатель заболеваемости в Эстонии был зарегистрирован 26 ноября - 415 инфицированных с COVID-19. В процентном отношении это также наивысший показатель - в среду 8,1% тестов показали положительный результат, до этого было 5-6% в сутки. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составила 355,09 случаев на 100 тыс. человек.

В Литве за сутки зарегистрировано 2 109 новых случаев коронавируса, еще 28 зараженных скончались, сообщает агентство BNS со ссылкой на департамент статистики республики. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 64 621. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 547, 282 больных умерли по иным причинам.

Накануне, 1 декабря, в Литве было выявлено почти вдвое меньше новых случаев COVID-19 - 1 187. На неделе правительство Литвы рассмотрит дополнительные ограничения, которые помогут остановить вирус, сообщил врио главы Минздрава республики Аурелиюс Верига. Его цитирует новостной портал Delfi.ru.

В Латвии за сутки подтверждено 690 новых случаев COVID-19, еще четыре зараженных скончались, сообщает BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 18 377 человек, общее число жертв пандемии достигло 224. Накануне в республике было зарегистрировано 612 случаев заражения.

COVID-19 выявлен у 132 из 206 клиентов филиала "Елгава" Государственного центра социального ухода "Земгале" и 26 работников, сообщил специалист по общественным отношениям министерства благосостояния Латвии Эгил Зариньш, на которого ссылается BNS.

Накануне правительство Латвии ввело новые ограничения в связи с COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продлен до 11 января 2021 года, сообщается на Delfi.ru. До 11 января запрещена работа всех учреждений культуры, выставок и ярмарок. Не допускаются также частные мероприятия.

С 3 декабря маски придется носить во всех помещениях, кроме дома. Учеников 5-6-х классов отправят на удаленное обучение с 7 декабря. Студентов переведут на "удаленку". С 5 декабря по выходным дням смогут работать только магазины с товарами первой необходимости и аптеки. В выходные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет.

Хроника коронавируса. Декабрь.

7
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.
Хроника 09 января – 02 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Литва Латвия Эстония Коронавирус

Новости

Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer

Пандемия коронавируса

Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 1,5 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 2 декабря

Депутат Бундестага предложил ЕС пересмотреть отношение к России

Депутат Бундестага предложил ЕС пересмотреть отношение к России

Трамп подал иск о пересмотре результатов выборов в Висконсине

Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах

CNN узнал, что Китай в начале пандемии занижал смертность от COVID-19

Завершившая работу обсерватория Аресибо разрушилась

Сотрудники посольства РФ в Кабуле получили контузию при подрыве машины

Сотрудники посольства РФ в Кабуле получили контузию при подрыве машины

"Академику Черскому" разрешили достройку "Северного потока 2" с 5 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');