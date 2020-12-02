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Иностранный турпоток в Испанию упал на 76% за 10 месяцев

Иностранный турпоток в Испанию упал на 76% за 10 месяцев
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток в Испанию с января по октябрь упал на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, большинство туристов приехали из Франции, Великобритании и Германии, следует из данных Национального института статистики (INE) страны.

Испанию за 10 месяцев посетили 17,9 млн иностранных туристов. В октябре приехал лишь миллион гостей - на 86,6% меньше, чем в этот же месяц годом ранее.

Первое место по турпотоку в Испанию в октябре заняла Франция - 381,8 тыс. путешественников, это на 57,2% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Второе место заняла Великобритания (148,5 тыс., минус 91%), следом Германия - 82,5 тыс. гостей, это почти на 93% меньше, чем в октябре прошлого года.

Эти же страны лидируют по турпотоку за 10 месяцев.

Самым популярным регионом у иностранных туристов на протяжении 10 месяцев остается Каталония (3,7 млн путешественников, минус 78,5%). На втором месте Канарские острова (3,4 млн, минус 68,3%), на третьем - Андалусия (2,59 млн, минус 76,1%). Также был востребован отдых в Валенсии и на Балеарских островах.

Испания открыла границы для граждан ЕС и Великобритании 21 июня, а затем разрешила въезд гражданам некоторых стран за пределами Евросоюза с благоприятной эпидемиологической обстановкой, России среди них нет.

Въехать в Испанию могут отдельные категории граждан РФ (граждане, имеющие ВНЖ в Испании, странах ЕС и Шенгенского соглашения; владельцы национальных (резидентских) виз, студенты, граждане, следующие по семейным обстоятельствам (факт должен быть подтвержден документально), медики, дипломаты и другие). Для этого потребуется предъявить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки.

На борту самолета необходимо заполнить специальный формуляр и подтвердить, что в случае появления симптомов респираторной инфекции гражданин обязуется соблюдать режим самоизоляции и сообщить по телефону о болезни компетентным медицинским организациям.

Испания

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