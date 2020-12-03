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В Чехии смягчили ограничительные меры в преддверии Рождества

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Чехии с четверга заработали магазины, торговые центры, рестораны, бары и отели, сообщает агентство Associated Press.

Все эти заведения могут работать при условии соблюдения ряда ограничений. Так, рестораны обязали ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости. Магазины и торговые центры должны также следить за числом клиентов и обеспечивать как минимум 15 кв.м на одного человека.

Правительство отменило комендантский час и сняло запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах. Также отменяется запрет на работу магазинов по воскресеньям.

С четверга в стране открылись фитнес-центры и спортивные залы, музеи, парки, библиотеки, казино и бассейны. Театры и кинотеатры пока остаются закрыты.

Чехия считается одной из европейских стран с самой большой долей смертности от коронавируса. В стране зафиксировано за время пандемии 8,3 тыс. смертей инфицированных COVID-19, при этом около 7,7 тыс. человек скончались в период с октября по ноябрь.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
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