В Чехии смягчили ограничительные меры в преддверии Рождества

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Чехии с четверга заработали магазины, торговые центры, рестораны, бары и отели, сообщает агентство Associated Press.

Все эти заведения могут работать при условии соблюдения ряда ограничений. Так, рестораны обязали ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости. Магазины и торговые центры должны также следить за числом клиентов и обеспечивать как минимум 15 кв.м на одного человека.

Правительство отменило комендантский час и сняло запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах. Также отменяется запрет на работу магазинов по воскресеньям.

С четверга в стране открылись фитнес-центры и спортивные залы, музеи, парки, библиотеки, казино и бассейны. Театры и кинотеатры пока остаются закрыты.

Чехия считается одной из европейских стран с самой большой долей смертности от коронавируса. В стране зафиксировано за время пандемии 8,3 тыс. смертей инфицированных COVID-19, при этом около 7,7 тыс. человек скончались в период с октября по ноябрь.