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ЕСПЧ объединил три связанных с Украиной дела против России в одно

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека сообщил, что решил объединить в одно три дела против России – о событиях 2014 года в Крыму, инцидентах на востоке Украины, а также – о катастрофе рейса MH17 на востоке Украины.

27 ноября 2020 года Большая палата по межгосударственному ходатайству Украины против России №8019/16 решила приобщить к этому ходатайству два международных ходатайства: Украина против России №43800/14 и Нидерланды против России 28525/20, которые находились у нее в стадии рассмотрения", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, распространенном в пятницу.

По первому из этих дел иск подала Украина, обвинив Россию в нарушении Европейской конвенции по правам человека во время украинского кризиса в 2014 году. Во втором речь идет о трех группах детей на востоке Украины, которых предположительно похитили между июнем и августом 2014 года и временно переместили в Россию.

Нидерланды обратились в ЕСПЧ с ходатайством против России в 2020 году из-за авиакатастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Его сбили в 2014 году на востоке Донецкой области.

"Кроме этих объединяемых дел, в суде в настоящее время есть еще три иска на уровне государств и более 7 тыс. самостоятельно поданных людьми исков по поводу событий в Крыму, на востоке Украины и в районе Азовского моря", - отмечается в документе.

ЕСПЧ Украина РФ

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