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Песков отметил невысокую позицию в повестке Кремля дела MH17 в ЕСПЧ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле следят за рассмотрением межгосударственных жалоб Нидерландов и Украины на Россию в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17, но эта тема не находится "высоко" в повестке дня, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что позиция российской стороны по этому делу "достаточно хороша известна" и "каких-то новаций здесь нет и быть не может".

Страсбургский суд начал рассмотрение вопроса о приемлемости объединенной межгосударственной жалобы Украины и Нидерландов к России.

На заседании уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Виноградов попросил суд полностью отклонить жалобы как необоснованные. Он напомнил, что катастрофа случилась за пределами территории России. Также он заявил, что в жалобе есть искажения фактов и поддельные доказательства и Нидерланды вводят суд в заблуждение.

Российская сторона отрицает причастность к авиакатастрофе, случившейся на территории Украины, и обвиняет следствие в игнорировании российских показаний и версий.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин ЕСПЧ Михаил Виноградов MH17 Украина Нидерланды Донецк

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