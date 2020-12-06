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В центре Минска усилили меры безопасности в ожидании очередных акций

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В центре Минска, где в воскресенье ожидается несанкционированная акция протеста, усилены меры безопасности, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

На площади Независимости дежурят усиленные наряды милиции, на одной из прилегающих улиц стоят желтые автобусы, в которых перевозят сотрудников силовых структур. Площадь не огорожена, металлические конструкции установлены только перед зданием правительства.

Октябрьская площадь огорожена, ее патрулируют силовики. Неподалеку на площадке перед Домом офицеров стоит водомет, несколько автобусов для перевозки личного состава, автомобиль с колючей проволокой.

Ранее очевидцы сообщали "Интерфаксу", что в центр Минска движется военная техника.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель они сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.

На фоне протестов в городе временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Белоруссия Минск

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