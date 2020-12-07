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Что случилось этой ночью: понедельник, 7 декабря

Причина "акустических атак" на дипломатов США, итоги парламентских выборов в Румынии, победа Серхио Переса на Гран-при Сахира

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Академия наук США опубликовала отчет об "акустических атаках" на американских дипломатов на Кубе. Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной возникновения симптомов у сотрудников посольства США в Гаване была направленная импульсная радиочастотная энергия.

- Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Румынии. Оппозиционная Социал-демократическая партия набирает 30,5% голосов, правящая Национал-либеральная партия - 29,8%. На третьем месте с 15,9% голосов правоцентристский Альянс USR-PLUS.

- Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Глава Приамурья сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Он ушел на самоизоляцию и будет работать удаленно.

- 101-летняя жительница Красноярска излечилась от коронавируса. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии 24 ноября. Сейчас ее состояние стабильное, пациентку планируют выписать днем в понедельник.

- Серхио Перес стал победителем Гран-при Сахира в Бахрейне. Это первая победа в карьере для пилота команды Racing Point. Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri финишировал седьмым.

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