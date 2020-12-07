"Европейский акт Магнитского" вступит в силу во вторник

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Утвержденные ранее в понедельник Советом ЕС юридические акты о санкционном режиме за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека в мире опубликованы в "Официальном журнале" ЕС.

"Настоящее решение вступает в силу на следующий день (8 декабря - ИФ) после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - отмечается в постановлении Совета ЕС.

"Данное решение действует до 8 декабря 2023 года и является предметом постоянного мониторинга", - говорится в документе. В нем отмечается, что режим применим как к физическим, так и к юридическим лицам.

Утверждение документов, согласованных Комитетом постоянных представителей стран ЕС 2 декабря, прошло без обсуждения.

"Настоящее решение устанавливает рамки для целевых ограничительных мер, направленных против серьезных нарушений прав человека и серьезных покушений на эти права в мире", - говорится в принятых документах.

Среди наказуемых этим режимом деяний указываются геноцид, преступления против человечности, пытки и иное жестокое обращение с людьми, торговля людьми, внесудебные казни, похищения людей, произвольные аресты и содержание в тюрьме, попрание свободы мнения и выражения и другие. Опубликованный документ содержит подробный перечень.

Среди санкционируемых субъектов могут быть как государственные, так и негосударственные, говорится в публикации. В ней также подробно описан порядок применения санкций - запрета на поездки в Евросоюз и замораживания финансовых активов в ЕС.

"Совет (ЕС), принимая единогласное решение по предложению одного из государств-членов или высокого представителя (ЕС по иностранным делам - ИФ), определяет список, содержащийся в приложении (к акту - ИФ) и изменяет его", - говорится в принятых документах.

Ранее в понедельник журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк написал в твиттере, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил без обсуждения постановление и регламент по глобальным ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека.

Это законодательство готовилось давно и во многих СМИ получило условное название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США. Но в ЕС отмечают, что практика законотворчества Евросоюза не предполагает присвоения законодательным актам конкретных имен.

В отличие от уже действующих санкционных режимов ЕС в отношении конкретных стран, он будет "тематическим", а не "географическим". То есть обеспечит Евросоюзу гибкость для воздействия на установленных им нарушителей прав человека во всем мире, независимо от гражданства и местонахождения.