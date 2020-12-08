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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:39Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 591 203+517 475

Число жертв коронавируса в мире достигло 1,54 млн человек

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 по московскому времени вторника 67 591 203 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 544 533, выздоровели более 43,5 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 949 299 инфицированных COVID-19 и 283 703 летальных исхода, излечились более 5,7 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки до 9 703 770, число скончавшихся - до 140 958, поправились более 9,17 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 623 911 заболевших, умерли 176 317 больных, вылечились более 5,89 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 198,9. В США на 1 млн жителей скончался 875 человек, Индии - 102, Бразилии - 832.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 08 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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