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В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Швейцарии приняли решение о введении штрафов за несоблюдение ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса COVID-19, сообщает во вторник швейцарское издание "Матен".

За отсутствие маски в общественных местах грозит штраф в 250 швейцарских франков (230 евро).

В случае, если человек, находящийся на карантине или на самоизоляции, нарушает предписанный ему режим, штраф может достигнуть 1500 франков (1390 евро).

Подобные санкции были определены во вторник на конференции прокуроров Швейцарии с целью унифицировать систему штрафов за нарушения коронавирусных ограничений по всей стране.

С середины октября в Швейцарии ввели обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на железнодорожных станциях, аэропортах, торговых центрах. Работодателям рекомендовали перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

За время пандемии в стране зафиксировали 350 тыс. случаев COVID-19. Более 5,4 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией, еще 280 тыс. выздоровели.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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