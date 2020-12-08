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Мадуро заявил о планах покушения на него в день выборов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о развенчании заговора, целью которого было его убийство, сообщает во вторник агентство EFE.

По его словам, в разработку планов покушения был вовлечен президент Колумбии Иван Дуке.

Мадуро отметил, что именно из-за того, что об этих планах стало известно заранее, было решено изменить избирательный участок, на котором голосовал президент Венесуэлы.

В воскресенье в стране прошли парламентские выборы, на которых победу одержал альянс, в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы.

Венесуэла Николас Мадуро

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