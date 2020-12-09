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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:56Заразились
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Европейское агентство лекарственных средств подверглось атаке хакеров

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое на данный момент рассматривает запросы на одобрение экстренного применения вакцин от коронавируса, подверглось кибератаке.

"Агентство оперативно начало полноценное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными и другими соответствующими органами", - говорится в пресс-релизе агентства, распространенном в среду.

При этом в EMA не сообщили подробностей о кибератаке, отметив, что "не могут предоставить дополнительные сведения, пока проводится расследование".

Ранее EMA получило запрос на предоставление разрешения на использование вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna. Их эффективность по итогам финальной стадии клинических испытаний составила 95% и 94,1% соответственно.

В агентстве сообщили, что решение по поводу одобрения на использование вакцины Pfizer будет принято не позднее 29 декабря. Решение относительно применения вакцины производства компании Moderna может быть принято в январе следующего года.

Согласно документам EMA, вакцины могут получить "условное регистрационное удостоверение". "Такое происходит, если выгода от немедленного доступа пациентов к медикаментам или вакцинам перевешивает очевидный риск из-за нехватки данных. Удостоверение используется в контексте пандемий, чтобы должным образом отреагировать на угрозу в сфере общественного здравоохранения", - говорится в документах.

Тем не менее, уточнили в EMA, и после получения разрешения компании должны предоставлять дополнительные данные по результатам идущих или новых исследований.

Европейское агентство лекарственных средств EMA коронавирус

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