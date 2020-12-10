На Украине с начала недели увеличивается суточный COVID-прирост

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован 13 371 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровевших - 13 903 человека, умерли 266 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 993 человека; летальных случаев - 266; выздоровело 13 903 человека", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в четверг утром.

Днем ранее, 9 декабря, было зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом; 8 декабря в Украине было 10 811 новых случаев инфицирования, 7 декабря был выявлен 8 641 новый случай, 6 декабря было 11 590 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга в стране составило 858 714 человек, 14 470 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 465 021 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.