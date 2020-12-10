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На Украине с начала недели увеличивается суточный COVID-прирост

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован 13 371 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровевших - 13 903 человека, умерли 266 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 993 человека; летальных случаев - 266; выздоровело 13 903 человека", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в четверг утром.

Днем ранее, 9 декабря, было зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом; 8 декабря в Украине было 10 811 новых случаев инфицирования, 7 декабря был выявлен 8 641 новый случай, 6 декабря было 11 590 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга в стране составило 858 714 человек, 14 470 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 465 021 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.
Хроника 09 января – 10 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Украина Коронавирус Максим Степанов

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